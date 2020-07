Retroscena calciomercato: poteva arrivare Immobile, preferito Osimhen

Retroscena di calciomercato raccontato da Repubblica che scrive come a Napoli sarebbe potuto arrivare Ciro Immobile, ma è stato preferito Osimhen.

Gli intrecci di calciomercato sono infiniti ed è sempre interessante capire come certe trattative saltano all’ultimo minuto o virano incredibilmente verso nuovi obiettivi in pochissimo tempo. Repubblica scrive di un calciomercato che riguarda il Napoli, da tempo alla ricerca di un nuovo attaccante. In maglia azzurra sarebbe potuto arrivare Ciro Immobile, che ora come non mai è in rotta di collisione con i tifosi della Lazio (vedi i recenti insulti ndr).

Il bomber della Serie A ha un prezzo del cartellino elevato. Claudio Lotito per cedere Ciro Immobile aveva chiesto ad Aurelio De Laurentiis ben 50 milioni di euro. A quel punto il patron della SSCN ha deciso di virare su un altro obiettivo, più costoso ma dai margini di crescita molto più importanti. Victor Osimhen in Francia infatti viene ritenuto una stella, pronta a brillare anche in Italia. Così la dirigenza azzurra ha deciso di virare in maniera netta sull’attaccante nigeriano che oramai è vicinissimo a vestire la maglia del Napoli. L’accordo è stato trovato nella giornata tra lunedì e martedì, ora si attende l’annuncio finale per Osimhen al Napoli.