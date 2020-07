“Terrone e coleroso” insulti choc ad Immobile della Lazio

Jessica Malena, compagna di Ciro Immobile ha pubblicato una foto in cui mostra gli insulti rivolti all’attaccante della Lazio.

Tensione alta a Roma, sponda Lazio dove si sognava lo scudetto già naufragato dopo la ripresa del campionato. Quattro sonore sconfitte hanno fatto distrutto i sogni di gloria della formazione di Simone Inzaghi. Uno dei principali calciatori contestati è Ciro Immobile, la compagna Jessica Malena ha pubblicato la foto degli insulti che una persona ha rivolto al calciatore. Testualmente hanno scritto: “Insegnali a non essere scarso come quel terrone di suo papà coleroso tumorato andatevene via“. Jessinca Malena ha risposto con la scritta: “Che pena”.

In effetti non si può fare altro contro chi usa parole così offensiva e riporta tutto su una discriminazione territoriale che è sempre vive in ogni zona del paese. Gli insulti via social a Ciro Immobile (nato a Torre Annunziata) sono solo gli ultimi di una lunga serie. Non bisogna tornare troppo indietro con la memoria, basta ricordare quello che ha detto un tesserato dell’Atalanta contro un tifoso del Napoli. Gasperini in conferenza stampa dopo il pareggio con la Juventus ha detto la sua sulla vicenda, mentre il dirigente ha chiesto scusa un giorno dopo. In ogni caso resta l’insulto ‘facile’ per chi proviene dal Sud Italia. Intanto l’alta tensione che si vive in casa Lazio e gli insulti social ad Immobile, potrebbero portare anche il giocatore a rivedere le proprie idee. Fino ad ora l’attaccante 30enne non ha mai detto di voler lasciare la Lazio, ma se la questione dovesse restare così incandescente potrebbe anche cambiare idea.