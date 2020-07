Svolta per Osimhen al Napoli: si chiude in 48 ore, ecco cosa è cambiato

Siamo vicinissimi ad una svolta per Victor Osimhen al Napoli, il calciatore è pronto ad accettare l’offerta degli azzurri ma poteva saltare tutto.

Ultime notizie di calciomercato con Victor Osimhen che è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. A Radio Punto Nuovo si parla di possibile chiusura entro martedì, indiscrezione confermata anche da calciomercato.it. A quanto pare a bloccare la trattativa fino ad ora era stato un rapporto non proprio idilliaco con l’agente Czajka che ha rischiato di far saltare il passaggio Osimhen al Napoli, ecco quanto scrive calcimoercato.it:

Victor Osimhen avrà nei prossimi due giorni nuovi con il Napoli, potenzialmente decisivi per chiudere l’affare: il bomber nigeriano ha voglia di azzurro, ha voglia di dire sì al Napoli, ha superato ogni ostacolo. Resta da certificare una trattativa molto avanzata che ha bypassato anche l’impasse di un rapporto con Czajka che stava arrivando anche a minare l’esito stesso della trattativa. Un nuovo agente ha contribuito al superamento della situazione di stallo ed entro martedì potrebbero arrivare novità decisive.

Osimhen al Napoli e l’alternativa

In mattinata si era parlato anche di una alternativa qualora gli azzurri non fossero riusciti a chiudere per Victor Osimhen. Ma stando alle ultime notizie potrebbe non servire, dato che il calciatore nigeriano con Drogba come idolo e titolare di un record, sembra vicinissimo a vestire la maglia azzurra. Il Napoli investirà per lui una cifra che si aggira intorno ai 70 milioni di euro, oltre ad un contratto quinquennale a 3,5 milioni di euro a stagione. Non è ancora tutto fatto, ma la strada per Osimhen al Napoli sembra nettamente in discesa, questa volta manca davvero pochissimo per chiudere la trattativa.