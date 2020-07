Osimhen-Napoli: parti vicinissime, ecco quando si può chiudere

Calciomercato Napoli con Victor Osimhen sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, il calciatore si sta convincendo ad accettare la maglia azzurra.

Sono giorni molto concitati per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, le ultime notizie parlano di un Victor Osimhen sempre più vicino alla squadra di Gattuso. A riferirlo è Radio Punto Punto Nuovo che dà anche una possibile data di chiusura dell’affare.

Possibile svolta nell’affare tra Victor Osimhen e il Napoli. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, le parti si aggiorneranno nuovamente tra lunedì e martedì. Fonti vicine al calciatore confermano che il ragazzo è ormai sempre più convinto dell’ipotesi azzurra e che le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per il suo approdo in Italia. Un ottimismo che fa chiarezza in parte sull’eccessivo temporeggiare del ragazzo: dietro questa attesa, infatti, si celerebbero delle problematiche inerenti al suo agente e al suo entourage. Problematiche che hanno visto l’entrata in scena di un nuovo intermediario, il quale ha aiutato Osimhen nel compiere la scelta più giusta per lui. Nessuna strategia del calciatore, anzi. Su Osimhen c’è soltanto il Napoli: con l’ultima offerta, il nigeriano sarebbe soddisfatto al 100% dalle condizioni postegli dagli azzurri.