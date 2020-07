Video – Tifoso a Gasperini: “Forza Napoli”, la risposta che fa indignare

Un video di Gian Piero Gasperini sta facendo indignare il web, un tifoso del Napoli si avvicina al tecnico dell’Atalanta e gli dice: “Forza Napoli”.

Un “Forza Napoli” detto a Gian Piero Gasperini sta facendo indignare il web, il video ha fatto il già il giro della rete. Dalle riprese fatte con uno smartphone si vede il tecnico dell’Atalanta che sta entrando all’interno dell’aeroporto a quel punto un tifoso gli chiede se “quest’anno se la sarebbero finalmente giocata” (con la Juventus ndr) e poi aggiunge: “Forza Napoli”, subito dopo si sente un “pedala coglione” con Gasperini che fa anche un gesto con la mano. Da un’altra voce, sempre della società Atalanta, si sente distintamente la frase: “Terrone del cazzo” rivolta al tifoso del Napoli reo di aver detto una frase innocua. Insomma è bastato veramente pochissimo per scatenare la rabbia dei tesserati dell’Atalanta, facendo ritornare ancora al centro del dibattito i pregiudizi che molte persone del Nord hanno verso quelli del Sud Italia.

Non sono mancate le reazioni per il video che sta facendo discutere la rete. Sulla sua pagina ufficiale il giornalista Silver Mele ha scritto: “Che brutto…qui il calcio non c’entra proprio niente. O forse si, come proiezione becera di tutto ciò che si respira fuori dal terreno di gioco. E che puntualmente si riversa negli stadi che della società sono la più fedele cassa di risonanza. Male davvero“.

Il video di Gasperini che risponde ad un tifoso del Napoli sta facendo scattare polemiche su tutto il fronte. Gli utenti del web si dicono indignati per questa risposta verbale così violenta. Anche il semplice “pedala coglione” sembra eccessivo per un tifoso che non ha fatto altro che dire “Forza Napoli”. Non si capisce la necessità di usare un linguaggio così aggressivo, quando invece dall’altro lato non viene fatto alcun insulto. Si sarebbe potuto rispondere magari in maniera scherzosa, ironica e tutto sarebbe finito senza alcun problema.