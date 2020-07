Si parla ancora di Milan-Juventus 4-2 con la clamorosa rimonta dei rossoneri. Emerge una frase di Wojciech Szczesny detta ad Ante Rebic.

Ancora scintille tra Milan e Juventus dopo il clamoroso 4-2 con i rossoneri che sono riusciti a ribaltare la squadra di Sarri che vince per 2-0. Proprio sul risultato di doppio vantaggio per bianconeri, il portiere Szczesny ha detto Rebic: “Perdi 2-0 e fai il fenomeno“. Una frase di certo poco ‘gentile’ quella del portiere della Juventus, che poco dopo è stato sepolto dai gol del Milan. Una rimonta quella dei rossoneri che fa ancora rumore, nonostante non abbia influito sulla corsa scudetto visto che Lazio e Inter non sono riuscite a tenere il passo della formazione di Sarri. Certo i quattro gol incassati dal Milan in rimonta fanno ancora male, con la soddisfazione di Rebic di aver segnato proprio al portiere che lo aveva stuzzicato durante la partita. Dopo il gol Rebic ha esultato con le mani alle orecchie come per rispondere a quello che poco prima gli aveva detto il portiere della Juventus.