La sorella di Ronaldo contro Sarri: “Come si può giocare così?”

Cristiano Ronaldo è stato uno dei peggiori giocatori della Juventus durante la finale di Coppa Italia persa col Napoli, la sorella ha detto la sua.

Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ha utilizzato instagram per prendere le difese del fratello. Il portoghese della Juventus è stato sicuramente tra i peggiori giocatori bianconeri nella finale di Coppa Italia persa con il Napoli. Cr7 in campo ha fatto poco o nulla, si ricorda un tiro nato da un errore degli azzurri e poco altro, nemmeno l’ultimo rigore ha potuto calciare, dato che il Napoli ha chiuso prima la pratica dal dischetto.

Secondo la sorella di Cristiano Ronaldo di più non si poteva fare: “Cosa altro può fare? Da solo non riesci a fare miracoli. Non capisco come si possa giocare così comunque… Testa alta, di più non poteva fare“. Il riferimento al gioco espresso sembra una chiara frecciatina a mister Sarri che da quando è alla Juventus non riesce a far vedere il suo calcio.