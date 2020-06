Foto – De Laurentiis tenta di salutare Sarri, ecco la reazione del tecnico

Aurelio De Laurentiis al termine della finale di Coppa Italia ha provato a salutare Maurizio Sarri, ma il tecnico non ha reagito positivamente.

Perdere la finale contro la tua ex squadra provoca sicuramente un po’ di fastidio più del normale. Sarà per questo che Maurizio Sarri non ha reagito proprio in maniera elegante al gesto di saluto di Aurelio De Laurentiis, che solo qualche giorno fa gli aveva dato del traditore. Il patron del Napoli al termine del match di Coppa Italia, perso dalla Juventus ai calci di rigore, ha provato a salutare il suo ex tecnico che però è filato dritto senza voltarsi. Erano le fase concitate del post gara e la rabbia era sicuramente ancora tanta.

La sconfitta fa restare Sarri ancora a zero titoli, escludendo quelli nelle serie minori. Insomma c’era un po’ tutti per averli quantomeno girati ieri sera, quindi la reazione di Sarri potrebbe essere giustificabile. Anche perché la vittoria del Napoli è arrivata sul campo, grazie ad un’ottima prestazione (soprattutto nel secondo tempo) che solo per caso ha fatto finire la partite ai rigori.