Clamoroso Inter: possibile addio di Conte, scelto il sostituto

Antonio Conte potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione, la società nerazzurra di Zhang si sta cautelando per l’arrivo di un nuovo allenatore.

Era stato chiamato all’Inter quantomeno per dare filo da torcere alla Juventus. Antonio Conte però non sta riuscendo in questa impresa, il campionato è praticamente un’utopia e la rimonta subita col Verona ha fatto accendere gli animi. Secondo le ultime indiscrezioni Conte potrebbe lasciare l’Inter. Steven Zhang non è intenzionato ad interrompere il rapporto con il suo tecnico, anche perché percepisci 11 milioni di euro a stagione e quindi non ci si può permetterlo di tenerlo a busta paga per poi puntare su un altro allenatore.

Conte sta meditando sulla sua posizione e più volte ha messo in pubblica piazza qualche mal di pania. Conte all’Inter chiede maggiori investimenti e calciatori funzionali al suo progetto, campioni che possano fare la differenza nel suo 3-5-2. Lo ha fatto capire ancora una volta nel post Verona. Se questo non dovesse accadere allora le strade di Conte e dell’Inter si potrebbero dividere. A questo punto, radiomercato, fa sapere di una clamorosa indiscrezione. Se Conte non sarà più il tecnico dei nerazzurri al suo posto Marotta sarebbe pronto a chiamare Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juventus è senza contratto e sta aspettando qualche big europea che gli faccia una buona proposta. Chissà che non sia proprio l’Inter.