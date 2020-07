Napoli-Milan: Gattuso ha scelto il tridente, c’è una novità

Gennaro Gattuso prepara la sfida Napoli-Milan secondo quanto riferisce Repubblica il tecnico degli azzurri ha già scelto il tridente titolare.

Josè Callejon titolare contro il Milan nel tridente di Gennaro Gattuso, questa la notizia di Repubblica che dà lo spagnolo in vantaggio su Politano. Giocano praticamente ogni tre giorni il tecnico azzurro deve modulare di frequente la formazione, anche se ci sono alcuni punti fermi che ruotano di meno rispetto agli altri. Il trio d’attacco anti-Milan sarà composto da Mertens, Insigne e Callejon. In pratica i tre tenori giocheranno ancora insieme e forse sarà una delle ultime volte, visto che Callejon sembra prossimo all’addio. Proprio Mertens sta cercando di fare da ‘mediatore’ e spingere Callejon ad accettare la proposta del Napoli e non è un caso che dopo il gol al Genoa gli abbia anche dedicato l’esultanza.

Intanto domani Callejon gioca titolare, lo spagnolo ha rinunciato a due mesi di stipendio pur di completare la stagione al Napoli: un segnale di estremo attaccamento alla maglia che l’esterno fa vedere anche in campo. Riposano dunque Milik e Politano, anche se con due animi diversi. Il polacco è destinato a lasciare la squadra campana a fine stagione, mentre su Politano il Napoli sta facendo delle riflessioni, ma le ultime buone prestazioni potrebbero garantire al riconferma all’esterno ex Inter.