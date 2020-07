Milan pressing su Milik: domenica affronta il suo futuro?

Arkadiusz Milik al centro del mercato del Napoli, piace a Juve e Atletico Madrid ma il Milan si è messo alla finestra e spinge per avere il giocatore.

Il possibile addio a fine stagione di Zlatan Ibrahimovic induce il Milan a ragionare sul ruolo di prima punta. La società rossonera sta monitorando con grande interesse gli sviluppi di mercato che portano a Milik. Il calciatore vorrebbe andare alla Juventus ma per ora non è arrivata l’offerta giusta, anche perché i bianconeri vogliono giocare al ribasso visto che il contratto del polacco scade a giugno del 2021.

Così il Milan pensa di potersi inserire nella trattativa per Milik, lo scrive anche Gazzetta dello Sport: “Domani dunque c’è da affrontare il Milan, che potrebbe rappresentare anche il futuro per il ventiseienne attaccante polacco. Da tempo il club rossonero cerca un “nove” con le sue caratteristiche e ad Arek la soluzione non dispiacerebbe, anche se è pressato dalla Juventus, dove comunque non potrebbe avere la certezza di giocare titolare“.