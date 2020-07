Retroscena mercato: Ibrahimovic era un calciatore del Napoli poi…

Tuttosport rivela un retroscena di mercato a gennaio Zlatan Ibrahimovic era un calciatore del Napoli, tutto fatto con l’agente Raiola ed il giocatore.

Domenica il Napoli se lo ritroverà contro da avversario, ma avrebbe potuto giocare la sfida con il Milan con addosso la maglia azzurra. Zlatan Ibrahimovic poteva essere un calciatore del Napoli lo scrive Tuttosport. Proprio a dicembre si parlò molto dell’ipotesi Ibrahimovic per la squadra azzurra alla ricerca di un attaccante, il nome dello svedese era caldissimo, poi l’addio di Ancelotti ha praticamente spazzato via la trattativa. Non è la prima volta che Ibra va vicino a vestire la maglia del Napoli, con la trattativa saltata all’ultimo momento.