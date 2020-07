Juve-Atalanta in parità: due rigori per Ronaldo fermano i nerazzurri

Finisce 2 -2 Juventus-Atalanta sfida valida per la 32a giornata di Serie A. La squadra di Gasperini si fa rimontare due volte con due rigori di Ronaldo.

l’Atalanta non riesce a battere la Juventus nonostante si sia portata per due volte in vantaggio grazie ai gol di Zapata e Malinovskyi. Alla fine due rigori concessi Dall’arbitro Giacomelli permettono alla Juventus di pareggiare per 2-2 la partita dell’Allianz Stadium, grazie ai due rigori messi a segno da Cristiano Ronaldo.