Leotta e Balzaretti sicuri: “Questa Atalanta è l’anti Juve”

Diletto Leotta e Federico Balzaretti per Dazn commentano Juventus-Atalanta finita terminata con il punteggio di 2-2, con due rigori segnati da Ronaldo.

Commenti a caldo subito dopo la fine della partita dell’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta terminata 2-2. Secondo Diletta Leotta e Federico Balzaretti di Dazn questa “Atalanta è l’anti Juve, lo ha dimostrato ancora una volta questa sera“.

La squadra di Gasperini, che alla partenza da Bergamo ha avuto un gesto poco felice nei confronti di un tifoso, ha fatto soffrire la formazione di Sarri per larghi tratti della partita. Per due volte l’Atalanta si è portata in vantaggio grazie ai gol messi a segno da Zapata al minuto 16 e quello d Malinovskyi all’81’ entrambi vanificati dai due rigori siglati da Cristiano Ronaldo al 55′ e al 90′. Se la squadra nerazzurra fosse riuscita a portare a casa la vittoria si sarebbe trovata a soli sei punti dalla Juventus capolista.

Leotta e Balzaretti sull’Atalanta anti-Juve

Le prestazioni dell’Atalanta stanno facendo grande rumore nel mondo del calcio, da più parti si esalta il gioco spumeggiante dei bergamaschi che anche dopo il lockdown sono ripartiti alla grande e sono già qualificati per i quarti di Champions League.

“Se la società non cambia nessun tassello, ed anzi aggiunge qualcosa, allora possono veramente essere la squadra anti-Juve” dice Balzaretti che aggiunge: “Lo abbiamo già detto in passato, ma lo possiamo gridare ancora di più ad alta voce questa sera, l’Atalanta sta facendo veramente delle ottime prestazioni. Che sia diventata una grande – aggiunge – lo si capisce anche da come esulta Agnelli quando Cristiano Ronaldo sigla il rigore del definitivo pareggio“.