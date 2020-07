Napoli, Giuntoli: "Gattuso rinnoverà. Callejon deciderà lui, qui è casa sua"

Cristiano Giuntoli ha parlato del rinnovo di Gattuso. Il ds del Napoli apre alla permanenza di Callejon in maglia azzurra.

Il direttore sportivo del Calcio Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di sky sport 24. il ds dei partenopei ha parlato del rinnovo di Gennaro Gattuso e ha aperto alla permanenza di Callejon. Queste le considerazioni di Giuntoli affidate agli inviati dell’emittente satellitare: “Napoli – Milan è una partita speciale, per Gennaro Gattuso? Sicuramente mister Gattuso sarà emozionato, vive sempre ad alta tensione la vigilia di una gara“.

Giuntoli, DS del Napoli, ha poi aggiunto: “Rino è ovviamente emozionato perché affronta la sua ex squadra. Rinnoverà il contratto con il Napoli? Da questo punto di vista non ci sono problemi: lui vuole restare con noi e noi vogliamo continuare insieme. La situazione di José Callejon? Sa che questa è casa sua, deciderà il giocatore cosa fare. Stagione? Dobbiamo continuare come stiamo facendo, siamo contenti e non pensavamo di poter tornare immediatamente ai livelli degli anni passati“.