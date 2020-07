Giovanni di Lorenzo parla all’intervallo di Napoli-Milan. Il terzino dei partenopei ha realizzato la rete del pari. Il primo tempo si chiude sull’1-1.

Il Napoli alla fine del primo tempo pareggia al San Paolo contro il Milan. La rete del pari arriva in una fase del match che sembrava particolarmente complicata per i partenopei. Su una punizione di Insigne, errore di Donnarumma che vede all’ultimo il pallone e non riesce a trattenerlo: bravo Di Lorenzo nel farsi trovare al posto giusto al momento giusto, e a ribadire il pallone in rete al 34esimo.



Il Napoli parte meglio, sfiora il gol in più occasioni, ma al 20′ è il Milan a passare con il solito Theo Hernadez. La squadra di Gattuso non si disunisce e al 35′ rientra in partita grazie a Di Lorenzo: il terzino azzurro sfrutta un errore di Doonarumma e da due passi insacca in rete.

All’intervallo di Napoli- Milan Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Stiamo facendo bene contro una squadra in salute che fa un buon calcio. Abbiamo il pallino del gioco e dobbiamo continuare così. Gol? Ero lì, mi è arrivata, bene così“.