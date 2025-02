Raspadori illumina il Napoli: un gol e una prestazione da leader

ROMA – (Corriere dello Sport) Una serata da protagonista per Giacomo Raspadori, capace di prendersi il Napoli sulle spalle nel momento del bisogno. Un gol da attaccante vero, un’altra rete propiziata e una prestazione che ha cancellato, almeno per una sera, le preoccupazioni per l’assenza di Kvaratskhelia e l’emergenza in attacco. Bastava dargli fiducia dal primo minuto, cosa che non accadeva dal 31 agosto contro il Parma, e soprattutto lasciarlo libero di esprimersi nel suo ruolo naturale. Senza forzature tattiche, senza compromessi. Schierato accanto a Lukaku, Raspadori ha avuto la possibilità di muoversi su tutto il fronte offensivo, senza dare punti di riferimento agli avversari e creando continuamente soluzioni di gioco. «Questo modulo mi permette di esprimermi al meglio», ha dichiarato a fine gara. «Abbiamo fatto un’ottima partita, un pareggio su questo campo non è da vedere in maniera negativa».

Prestazione da leader

Come riportato da Marco Ercole su Corriere dello Sport, Raspadori ha messo in campo una prestazione di altissimo livello, suggellata dal gol che ha risposto immediatamente alla rete di Isaksen. Un’azione di pura tecnica e determinazione: dopo aver raccolto un passaggio di McTominay, ha eluso l’anticipo di Gila, chiuso un uno-due perfetto con Lukaku e superato Guendouzi e Marusic con un controllo orientato da manuale, prima di concludere di sinistro. Un gol pesante, che gli mancava da titolare dal 4 novembre 2023 contro la Salernitana.

Nel secondo tempo, poi, è stata una sua conclusione a innescare l’autogol di Marusic, con un pizzico di fortuna ma con il merito di essere sempre al posto giusto nel momento giusto. Una rimonta che sembrava perfetta, rovinata solo dalla rete di Dia nel finale. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e che potrebbe rimettere in discussione la posizione del Napoli, con l’Inter pronta a sfruttare il passo falso.

L’occasione di Raspadori

L’assenza di Kvaratskhelia e il lungo stop di Neres potrebbero però trasformarsi in un’opportunità per Raspadori, che ha dimostrato di poter essere decisivo se messo nelle condizioni giuste. «C’era tanta emozione e tanta voglia di fare bene. Quando si ha poco spazio, le occasioni valgono doppio» ha sottolineato il numero 18 azzurro. «Sono contento di aver dato tutto per la squadra».

Ora tocca a lui: il Napoli ha bisogno di certezze e, come ha dimostrato questa partita, Raspadori può essere l’uomo giusto al momento giusto. L’uomo dei gol pesanti.