Corriere dello Sport: “Lazio-Napoli, le pagelle”

ROMA – (Corriere dello Sport) Un pareggio ricco di emozioni all’Olimpico tra Lazio e Napoli, terminato 2-2, ha messo in luce protagonisti di grande spessore e alcuni errori decisivi. Da una parte, la squadra di Marco Baroni ha dimostrato carattere e qualità, ma ha pagato a caro prezzo alcune ingenuità difensive. Dall’altra, il Napoli di Antonio Conte, pur in emergenza, ha trovato nella solidità e nella capacità di reagire gli elementi per strappare un punto prezioso.

Come riportato nelle pagelle di Corriere dello Sport, tra i migliori in campo spiccano Mattia Zaccagni, autore di una prestazione scintillante e di un assist decisivo, e Giacomo Raspadori, che ha illuminato la serata partenopea con un gol splendido e una prova di grande intelligenza tattica. Il pareggio tiene aperta la corsa europea per entrambe le squadre, ma lascia qualche rimpianto alla Lazio per le occasioni sprecate.

Lazio

Baroni (all.) 6,5 – Una Lazio coraggiosa e offensiva, ma che nei big match continua a mancare di concretezza.

Provedel 5 – Due errori pesanti: prima il rinvio sbagliato che porta al gol di Isaksen, poi il passaggio azzardato che permette a Raspadori di segnare.

Marusic 5,5 – Serata sfortunata: autogol e difficoltà nel contenere Raspadori.

Gila 6 – Fa il possibile, ma viene coinvolto nella sfortunata autorete.

Romagnoli 6,5 – Battaglia fisica con Lukaku, alterna chiusure importanti a qualche sbavatura.

Tavares 6 – Alterna giocate di qualità a errori evitabili, ma il suo assist per Isaksen è da applausi.

Guendouzi 7 – Lotta senza sosta, fondamentale in fase di interdizione.

Rovella 6,5 – Sempre generoso, ma paga la troppa irruenza che gli costa un’altra ammonizione pesante.

Isaksen 7 – Gran gol e accelerazioni brucianti, ma pesa l’errore davanti alla porta.

Pedro 6 – Poco incisivo, ma qualche giocata di classe.

Dia (29’ st) 7 – Un gol di pregevole fattura che vale il pareggio.

Zaccagni 7,5 – Il migliore della Lazio: un gol annullato, un assist e tanta qualità.

Castellanos 6 – Sfortunato, lascia il campo in lacrime per infortunio.

Noslin (27’ pt) 5,5 – Anonimo per gran parte della gara, pericoloso solo nel finale.

Napoli

Conte (all.) 6 – Imposta un 3-5-2 solido, ma fatica a rendersi pericoloso. La ripresa è migliore, ma il pareggio non soddisfa pienamente.

Meret 6,5 – Non può nulla sul gol di Isaksen, ma salva su Noslin nel finale.

Rrahmani 5 – Errore grave sul primo gol della Lazio, serata difficile.

Buongiorno 6,5 – Rientro fondamentale, attento fino a quando regge fisicamente.

Politano (17’ st) 6 – Si accende sulla destra, ma poi scompare quando viene spostato a sinistra.

Juan Jesus 5,5 – Tiene bene fino al guizzo di Dia, che gli sfila il pallone del 2-2.

Di Lorenzo 6 – Spinge e copre con equilibrio.

Anguissa 7 – Fisicità e qualità, fondamentale per il centrocampo azzurro.

Lobotka 6,5 – Cresce alla distanza, gestendo con lucidità la manovra.

McTominay 6 – Firma l’assist per il gol di Raspadori, ma cala nel secondo tempo.

Mazzocchi 5 – In difficoltà in fase difensiva.

Lukaku 6,5 – Protegge palla e lotta, serve l’assist per Raspadori.

Raspadori 7,5 – Il migliore del Napoli. Firma un gol bellissimo e partecipa attivamente al gioco offensivo.