SERIE A – Beffa per il Napoli, la Lazio strappa il 2-2 nel finale

Gli azzurri vengono raggiunti nel finale dopo una prestazione di carattere. La squadra di Baroni si conferma bestia nera in questa stagione, vanificata la serata di grazia di “Jack”.

Il Napoli vede sfumare la vittoria nel finale contro la Lazio. Dia strappa il 2-2 all’ultimo respiro, vanificando la splendida prestazione di Giacomo “Jack” Raspadori. Una beffa per gli azzurri, che vedono ridursi a due punti il vantaggio sull’Inter, attesa domenica sera dal big match contro la Juventus.

La partita si era messa subito in salita per il Napoli con il gol a freddo di Isaksen. Ma la reazione degli azzurri non si è fatta attendere, guidata da un ispiratissimo Raspadori. L’ex Sassuolo ha prima trovato il pareggio dopo appena cinque minuti, poi ha provocato l’autorete di Marusic nella ripresa per il momentaneo 1-2.

⚽️ GOAL: Raspadori

🇮🇹 Lazio 1-1 Napolipic.twitter.com/Ql0LuHYSIX — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 15, 2025

La Lazio si conferma bestia nera degli azzurri in questa stagione: dopo le due vittorie precedenti, arriva un pareggio che sa di beffa per la squadra partenopea. “Nel momento più difficile per gli infortuni gli azzurri sfoderano una grande prestazione sotto il profilo emotivo, agonistico, tattico” sottolineano gli osservatori a bordo campo.

La scelta di schierare Raspadori accanto a Lukaku si è rivelata vincente, almeno fino al finale. Maurizio Baroni ha tentato il tutto per tutto inserendo Tchaouna e Lazzari per Isaksen e Nuno Tavares. Prima del pareggio, Zaccagni aveva trovato una splendida rete in rovesciata, annullata per fuorigioco.

Il gol del definitivo 2-2 arriva negli ultimi minuti: Dia riceve da Zaccagni sul centro destra e con un preciso mancino a giro sul secondo palo gela il Napoli, che ora vede l’Inter avvicinarsi pericolosamente in classifica.

<h2″>TABELLINO LAZIO-NAPOLI

LAZIO-NAPOLI 2-2

Marcatori: 6′ Isaksen (L), 13′ Raspadori (N), 64′ aut. Marusic (N), 87′ Dia (L)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel 5; Marusic 5, Gila 5, Romagnoli 6, Nuno Tavares 6,5 (82′ Lazzari sv); Guendouzi 5,5, Rovella 6; Isaksen 7 (82′ Tchaouna sv), Pedro 5,5 (74′ Dia 7), Zaccagni 6,5; Castellanos 6 (27′ Noslin 6). All. Baroni 6,5.

NAPOLI (3-5-2): Meret 5,5; Rrahmani 5,5, Buongiorno 6,5 (61′ Politano 6,5), Juan Jesus 5,5; Di Lorenzo 5,5, Anguissa 6, Lobotka 6, McTominay 5, Mazzocchi 6 (85′ Rafa Marin sv); Lukaku 6,5, Raspadori 7. All. Conte 4,5.

Arbitro: Massa

Ammoniti: Anguissa (N), Juan Jesus (N), Zaccagni (L), Rovella (L)

Espulsi: nessuno