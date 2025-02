Raspadori ‘jolly’ per lo scudetto: chance da titolare nel suo ruolo preferito contro la Lazio

L’attaccante italiano avrà una grande opportunità nella sfida scudetto contro la Lazio. Nell’emergenza infortuni il tecnico abbandona il 4-3-3 e torna al 3-5-2, sistema ideale per l’ex Sassuolo.

Il Napoli si prepara a una giornata cruciale nella corsa scudetto. La sfida dell’Olimpico contro la Lazio assume un’importanza capitale, considerando che l’Inter sarà impegnata all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Per la capolista, le difficoltà non sono solo legate ai precedenti stagionali negativi con i biancocelesti – due sconfitte, inclusa l’eliminazione in Coppa Italia – ma anche all’emergenza infortuni che sta limitando le scelte di Antonio Conte, particolarmente nel reparto offensivo.

L’assenza di Davi Neres e Leonardo Spinazzola ha spinto il tecnico pugliese a una svolta tattica: abbandonare il 4-3-3 per tornare al 3-5-2, sistema utilizzato nelle prime giornate. Una decisione che apre le porte a Giacomo Raspadori, pronto a tornare protagonista nel ruolo a lui più congeniale.

EMERGENZA E OPPORTUNITÀ

Un po’ a sorpresa, quasi per “caso”, Raspadori si ritroverà titolare in una delle partite che possono indirizzare la corsa al titolo. L’ex Sassuolo convince più delle alternative a disposizione: Okafor, non ancora in condizione ottimale, e Ngonge, attualmente indietro nelle gerarchie.

Il classe 2000 potrà finalmente agire da seconda punta, ruolo che interpreta anche in Nazionale con Luciano Spalletti, muovendosi in libertà attorno a Romelu Lukaku. Una posizione che potrebbe trasformarlo nel “jolly” decisivo proprio nella fase cruciale della stagione.

UNA STAGIONE IN ATTESA

Fino ad ora, Raspadori non è mai stato centrale nel progetto di Conte, più per ragioni tattiche che tecniche. Il 4-3-3 e le richieste specifiche agli esterni d’attacco ne hanno limitato l’utilizzo: solo 310 minuti distribuiti in 13 presenze di campionato.

I pochi impegni dei partenopei, eliminati dalla Coppa Italia e senza coppe europee, hanno ulteriormente ridotto le opportunità di minutaggio. Nonostante questo, l’attaccante è riuscito a lasciare il segno con il gol decisivo contro il Venezia.

CONTE BLINDA RASPADORI

Non a caso, durante il mercato di gennaio, il nome dell’attaccante era stato tra i più chiacchierati in ottica cessione. Conte però ha sempre blindato il giocatore: “Sono personalmente contento per Jack, lo merita vista l’energia e la serietà che mette a disposizione in ogni allenamento. È un ragazzo coinvolto nel progetto. Per vincere le partite dobbiamo trovare dei gol e i suoi diventano, così, fondamentali”.

“Dobbiamo cercare soluzioni sempre diverse” ha aggiunto il tecnico, “Raspadori è totalmente a disposizione”. Parole che hanno spento le voci di mercato e che ora trovano conferma nella scelta di puntare su di lui in una delle sfide più delicate della stagione.