Il Mattino: “Mazzocchi, riscatto all’Olimpico”

Secondo quanto riportato da Il Mattino oggi in edicola, il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare la Lazio con un cambio radicale di modulo. L’emergenza causata dagli infortuni di Spinazzola, Olivera e Neres costringe il tecnico salentino a rinunciare al 4-3-3 e a varare un 3-5-2, sacrificando Politano e affidandosi a Mazzocchi sulla fascia sinistra.

La scelta è dettata dalla necessità di garantire equilibrio difensivo e sfruttare il rientro di Buongiorno, pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo quasi due mesi di stop. Il difensore ex Torino completerà il reparto arretrato con Juan Jesus e Rrahmani, mentre sulle fasce agiranno Mazzocchi e Di Lorenzo.

In attacco, al fianco di Lukaku, ci sarà Raspadori, che torna titolare dopo mesi e avrà il compito di muoversi attorno al belga per creare spazi e imprevedibilità. Simeone, invece, partirà dalla panchina, confermando che Conte preferisce alternare lui e Lukaku piuttosto che schierarli insieme dall’inizio.

Tifosi presenti nonostante il divieto, Lazio al completo

Nonostante le restrizioni imposte per i tifosi ospiti, almeno 1.500 sostenitori del Napoli saranno presenti nel settore ospiti dell’Olimpico, con altri mille sparsi in vari settori dello stadio.

La Lazio di Baroni, invece, arriva al match con grande fiducia dopo il 5-1 rifilato al Monza. L’unica assenza sarà quella di Dia, non ancora al meglio dopo il problema alla caviglia, ma comunque convocato. In difesa, Romagnoli e Gila avranno il compito di contenere Lukaku, mentre in avanti il tecnico riproporrà il trio Isaksen, Pedro e Zaccagni.

Come sottolineato da Il Mattino, il Napoli ha bisogno di una “notte magica” per superare l’emergenza e dare continuità alla corsa scudetto. Conte ha spiegato alla squadra che il cambio modulo non è un passo indietro, ma un adattamento necessario per mantenere l’identità vincente della squadra.