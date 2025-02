REPUBBLICA – Conte, emergenza contro la Lazio: Il Napoli paga gli errori di De Laurentiis

Gli azzurri si presentano all’Olimpico senza diversi titolari e senza il supporto dei propri tifosi. Pesano le scelte del mercato invernale.

Il Napoli si prepara ad affrontare la Lazio all’Olimpico (ore 18:00) in condizioni tutt’altro che ideali. Secondo quanto riporta Repubblica, la squadra di Antonio Conte si trova davanti a un “ostacolo altissimo” in un momento particolarmente delicato.

L’emergenza è duplice: da un lato il divieto di trasferta per i tifosi residenti in Campania – “sesta trasferta consecutiva vietata per motivi di ordine pubblico” – dall’altro l’infermeria piena con le assenze di Neres, Spinazzola e Olivera.

Il quotidiano punta il dito anche sulla gestione del mercato: “È quasi superfluo ribadire che il club di De Laurentiis si è messo nei guai pure per colpa sua – al di là dei dolorosi colpi bassi della malasorte – toppando colpevolmente e completamente nella sessione invernale del mercato”. Un momento cruciale della stagione che richiede, nonostante tutto, il massimo supporto per allenatore e squadra.