Il Napoli ritrova Buongiorno nella tempesta

Secondo quanto riportato da Raffaele Auriemma su Tuttosport oggi in edicola, il Napoli si prepara a ritrovare la sua solidità difensiva grazie al rientro di Buongiorno, assente dal 14 dicembre e pronto a tornare titolare nella sfida contro la Lazio.

L’ex Torino è stato un elemento chiave nella prima parte di stagione, con numeri che certificano il suo impatto: con lui in campo, il Napoli ha subito solo 8 reti in 15 partite, collezionando 9 clean sheet. Inoltre, come evidenziato da Auriemma su Tuttosport, Buongiorno è il miglior difensore del Napoli per palloni intercettati (23), oltre ad essere tra i migliori per palloni recuperati (40) e duelli vinti (66).

L’assenza dell’ex granata ha coinciso con il momento più complicato per la difesa partenopea, che nelle ultime 4 partite di campionato ha sempre subito almeno un gol, la striscia negativa più lunga della stagione. Il suo ritorno consentirà a Conte di riorganizzare il reparto arretrato, potenzialmente riproponendo la difesa a tre con Rrahmani, Juan Jesus e lo stesso Buongiorno.

Napoli in emergenza, ma Conte si affida alla sua resilienza

Nonostante gli infortuni di Spinazzola, Olivera e Neres, Conte ha già dimostrato di saper gestire le difficoltà. Il Napoli ha vinto 3 partite su 3 senza Meret, 3 su 4 senza Lobotka e ottenuto 6 vittorie e 2 pareggi in assenza di Buongiorno, dimostrando grande capacità di adattamento.

Come sottolineato da Auriemma su Tuttosport, il rientro del difensore permetterà a Conte di avere più soluzioni tattiche, tra cui la possibilità di schierare un centrocampo più ampio avanzando Di Lorenzo sulla fascia destra, ruolo in cui ha già collezionato 68 presenze in carriera con 6 gol e 4 assist.

In attacco, sarà ancora Lukaku-Raspadori la coppia offensiva, con il belga a caccia di un gol su azione che manca dal 18 gennaio contro l’Atalanta. In porta, invece, sarà confermato Meret, con il suo rinnovo fino al 2027 ormai vicino alla definizione.

Il Napoli ritrova una pedina fondamentale per la sua fase difensiva e si prepara ad affrontare la Lazio con la volontà di difendere il primato in classifica e ritrovare certezze dietro.