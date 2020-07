Gazzetta – Osimhen al Napoli, annuncio vicinisissimo: cambiano le cifre

Gazzetta dello Sport scrive di calciomercato e di Victor Osimhen vicinissimo al Napoli, travato l’accordo tra Lille e SSCN per l’acquisto del cartellino.

Sarà l’affare più costoso della storia della SSCN: Victor Osimhen brucerà anche il record di Hirving Lozano. Il cartellino di Osimhen costerà alla fine 60 milioni di euro, questa la cifra indicata da Gazzetta dello Sport che parla di un accordo praticamente fatto, tanto che si attende solo l’ufficialità. L’annuncio potrebbe arrivare tra oggi e domani, molto più probabilmente giovedì stando anche alle indicazioni del presidente Aurelio De Laurentiis.

Oltre a cambiare la cifra del cartellino, cambia anche quella dell’ingaggio del calciatore, dato che Gazzetta scrive di un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione, anche se su questo punto di vista bisognerà fare ancora chiarezza. C’è da capire se l’ingaggio sarà già al netto, oppure legato a bonus, presenze, qualificazioni o vittorie di trofei particolari.

Osimhen al Napoli: ecco la svolta

Si parla oramai da settimane di questa trattativa di calciomercato che vede Victor Osimhen, recordman in Francia, vicinissimo al Napoli. La società partenopea sta investendo 60 milioni di euro per portarlo in azzurro e ci ha creduto fin dal primo momento. Il passaggio è stato abbastanza complicato, quando sembrava tutto fatto il calciatore ha cambiato procuratore e questo è stato un altro intoppo.

La svolta è arrivata tra lunedì e martedì quando c’è stato un confronto continuo in Sardegna, dove si sono ritrovati Giuntoli e la dirigenza del Lille, collegata con Aurelio De Laurentiis ed il calciatore. E’ proprio in questa circostanza che sono stati trovati gli accordi definitivi che permetteranno il passaggio del calciatore in maglia azzurra.