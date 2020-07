Napoli: altro affare con il Lille, è già tutto pronto per essere chiuso

In questi giorni intensi di calciomercato ed i rapporti frequenti con il Lille ha messo in piedi con il club anche lo scambio tra Ounas e Gabriel.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica il Napoli ed il Lille hanno messo in piedi anche lo scambio Ounas-Gabriel. Si parla addirittura di un annuncio ufficiale che potrebbe arrivare a breve. La società azzurra e quella francese in questi giorni hanno lavorato tanto insieme per concludere il colpo Osimhen. Il nigeriano è vicinissimo a vestire la maglia del Napoli ed è stato preferito anche ad Immobile.

Secondo quanto riferisce repubblica per l’acquisto di Gabriel dos Santos Magalhães il Napoli ha incassato un gentemen’s agreement da parte della società francese, orientata a cedere uno dei suoi pupilli e far entrare Ounas. L’attaccante anche quest’anno è stato in prestito in Francia, un campionato dove si trova bene e può esprimere meglio il suo potenziale.

Scambio Ounas-Gabriel: le ultime

La possibilità di far uscire Gabriel è diventata concreta quando il Napoli ha alzato la posta per Osimhen. Il Lille è in difficoltà finanziaria e con la vendita del cartellino del nigeriano può mettere in ordine i bilanci. Una ‘mano’ in questo senso l’ha data Aurelio De Laurentiis che puntato in maniera decisa su Osimhen, ritenuto una vera e propria stella da moltissimi addetti ai lavori.

Così lo scambio Ounas-Gabriel è potuto andare in porto, dato che la società francese con la cessione di Osimhen non ha più particolari problemi economici da risolvere. In questo scambio sono praticamente tutti felici, dato che la volontà di Ounas era quella di continuare a giocare in Francia, mentre il Napoli stava puntando un nuovo difensore da inserire in rosa. L’arrivo di Gabriel non apre alla cessione di Koulibaly, dato che numericamente gli azzurri hanno sicuramente di un altro difensore in rosa.