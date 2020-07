Giuntoli: "Trattativa Napoli-Osimhen molto difficile. Allan e Koulibaly..."

Giuntoli parla della trattativa per Oshimen. Il DS del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima di Bologna-Napoli.

Victor Osimhen è il nome caldo in casa Napoli. Secondo le ultime notizie il nigeriano dovrebbe essere annunciato nelle prossime 48 ore. Osimhen sarà l’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis.

Ai microfoni di DAZN il ds del calcio Napoli, Cristiano Giuntoli getta acqua sul fuoco, spiegano che la trattativa per l’attaccante del Lille non è cosi avanzata come si sta raccontando:

“Stiamo lavorando su un sacco di fronti, non solo su Osimhen. Victor Osimhen è un calciatore molto bravo, ci sono tante squadre che lo vogliono. Ha cambiato agente e si partirà da zero: trattativa complessa, difficile. Giovedì annuncio di Aurelio De Laurentiis? Magari lasciava la dimora di Capri per andare altrove (scherza, ndr). No, non lo so”.

Giuntoli ha poi aggiunto: “Romero? Valutiamo tanti profili importanti, il Napoli è una squadra molto importante. Vagliamo il mercato a 360 gradi. Allan, Koulibaly e Callejon? E’ prematuro, il mercato non è ancora entrato nel vivo. Possono succedere tante cose, aspettiamo e abbiamo pazienza. Sicuramente privilegeremo i calciatori che non hanno voglia di restare in questo progetto”, ha concluso Cristinao Giuntoli, direttore sportivo del Calcio Napoli.