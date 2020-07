Manchester City: super offerta per Koulibaly, ma non basta

Il Manchester City ha proposto una super offerta alla SSCN per l’acquisto del cartellino di Kalidou Koulibaly, ma non è la cifra chiesta da De Laurentiis.

L’offerta che il Manchester City ha recapitato al Napoli per Kalidou Koulibaly non soddisfa le richieste di Aurelio De Laurentiis che da tempo ha fissato il prezzo del giocatore. Secondo quanto riferisce Il Mattino il club inglese ha avanzato una proposta di 75 milioni di euro per strappare il difensore senegalese al Napoli. Il patron azzurro da questo punto di vista è irremovibile, o qualcuno si presenta con la proposta economica giusta, oppure Koulibaly resta in Campania. In ogni caso il Napoli si sta cautelando valutando il mercato dei difensori e imbastendo con il Lille anche l’affare per Gabriel. Sarà sicuramente un discorso che verrà affrontato in maniera approfondita quando si risolverà finalmente la questione legata a Victor Osimhen.

La situazione al momento ha avuto una battuta d’arresto anche se da Sky fanno sapere che è solo un intoppo e non un blocco definitivo. Alla fine l’affare Osimhen-Napoli si farà. Ecco perché Cristiano Giuntoli sta valutando anche altre ipotesi di mercato.

L’offerta del Manchester City per Koulibaly è allettante ma non basta, se veramente gli inglesi vogliono prendere il calciatore devono fare uno sforzo superiore ed arrivare almeno a 90 milioni di euro. Intanto il club azzurro continua a seguire anche i due giovani talenti che giocano in Spagna: Nunez e Romero. Si parla molto bene di questi due calciatori che potrebbero essere acquistati (almeno uno dei due) per poi farli giocare in un altro club prima di riportarli a Napoli a maturazione completata. La pista è calda, ma ora Giuntoli vuole risolvere prima la questione Osimhen e poi eventualmente buttarsi su altri obiettivi.