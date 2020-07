Gazzetta – Osimhen al Napoli: era già tutto pronto per le visite mediche

Gazzetta dello Sport scrive che era già tutto allestito per le visite mediche di Victor Osimhen in procinto di passare al Napoli.

L’annuncio del dirigente del Lille avvenuto nella giornata di ieri doveva essere l’ultimo passaggio prima del trasferimento definitivo di Victor Osimhen al Napoli. Addirittura, sottolinea Gazzetta dello Sport, già da qualche giorno c’erano le visite mediche pronte in Italia, a Roma. Il Napoli ha in mano l’accordo con il Lille oramai da tempo ed anche quello con il calciatore. A far saltare momentaneamente il banco è stato il cambio di procuratore, anche se la trattativa assicurano da Sky sarà “conclusa positivamente”.

L’ottimismo intorno al buon esito del trasferimento è ancora molto alto. Osimhen ha scelto Napoli e le due società vogliono chiudere l’affare. Ora bisognerà abbassare le pretese del nuovo agente che cerca di giocare al rialzo. Una battuta d’arresto che si spera di risolvere nei prossimi giorni, a meno che non accada qualcosa di veramente clamoroso. Resta comunque un ritardo sui tempi che di certo non fa piacere al Napoli, ma nemmeno al Lille che ha esigenza di monetizzare con la cessione dell’attaccante nigeriano. I francesi vogliono vendere al Napoli anche Gabriel che piace molto alla società partenopea. Con i transalpini si potrebbe imbastire un altro affare che porterebbe anche Ounas al Lille.