Di Marzio: "La verità su Osimhen. Il Napoli vuole Bernardeschi"

Gianluca Di Marzio racconta le ultime sull’affare Osimhen. Milik vuole la Juve, possibilità per Bernardeschi. Il Sassuolo blocca Boga.

La trattativa tra il Napoli e Osimhen è in stallo. Il nuovo agente del Nigeriano gioca al rialzo, ha prospettato al Napoli di avere nuove piste che possano garantire un ingaggio più ricco dei 3 milioni di euro a stagione messi sul piatto dal Napoli. D’Avila lavora sulla Premier League, colloqui con Liverpool, Manchester United e Tottenham che diventano così soluzioni percorribili. Aurelio De Laurentiis non ama giochini e rilanci, forte dell’accordo raggiunto con il Lille resta in attesa.

I due club hanno l’accordo sulla base di 60 milioni con bonus, la promessa di parlare di Ounas e di Gabriel Magalhaes, e vogliono chiudere in in tempi brevi: Giuntoli ha fretta per bruciare la concorrenza, il club francese ha bisogno di incassare per evitare sanzioni. Alleanza Napoli-Lille per Osimhen, fronte comune per bloccare i piani di D’Avila.

OSIMHEN

Gli azzurri lavorano su molti tavoli, molto dipenderà dalle cessioni, i nomi papabili sono Milik e Allan, Koulibaly andrà via solo difronte ad una offerta monstre. L’esperto di calciomercato delle reti SKY, Gianluca Di Marzio, ha raccontato le ultime sul mercato azzurro:

“Nonostante il tira e molla del nuovo agente Victor Osimhen alla fine arriverà a Napoli. Intanto Arkadiusz Milik si è promesso alla Juventus: il polacco ha un solo anno di contratto e non rinnoverà con il club azzurro“.

BERNARDESCHI E BOGA

Di Marzio ha poi aggiunto: “La Juve punta a prenderlo senza esborso di cash e inserendo solo contropartite. Il Napoli vorrebbe avere in cambio Federico Bernanrdeschi, ma l’ex Fiorentina adesso è titolare con Maurizio Sarri e c’è da vedere se voglia lasciare Torino ed accettare il Napoli. L’anno prossimo, da quel lato, in bianconero arriverà anche Dejan Kulusevski ed aumenterà la concorrenza. Jeremie Boga? Il Sassuolo non vuole darlo via. Nuovo difensore per il Napoli? La verità è che, se non esce Kalidou Koulibaly, Cristiano Giuntoli non va a prendere Gabriel o German Pezzella“.