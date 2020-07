Willam D’Avila agente di Osimhen gioca al rialzo colloqui con Liverpool, Manchester United e Tottenham. De Laurentiis non ama giochini e rilanci.

La trattativa per portare a Napoli Victor Oshimen ha subito un colpo di scena inaspettato. Il Napoli è forte dell’accordo con il Lille, un’intesa confermata anche ieri dal dg del club francese Marc Ingla. Ma ora l’insidia è costituita dal nuovo agente Willam D’Avila come spiega il corriere dello sport..



“Il nuovo procuratore di Osimhen prova a giocare al rialzo e ha prospettato al Napoli di avere nuove piste che possano garantire un ingaggio più ricco dei 3 milioni di euro a stagione messi sul piatto dal Napoli: nel dettaglio, D’Avila lavora sulla Premier League, colloqui con Liverpool, Manchester United e Tottenham che diventano così soluzioni percorribili”.

Il Corriere aggiunge: “De Laurentiis però non ama giochini e rilanci e non ha intenzione di prestarsi a giochi al rialzo di D’Avila e non rilancerà. Il presidente del Napoli conta sull’asse con il Lille per mettere pressione a Osimhen e al suo entourage per chiudere. I due club hanno l’accordo sulla base di 60 milioni con bonus, la promessa di parlare di Ounas e di Gabriel Magalhaes, e vogliono chiudere in in tempi brevi. Giuntoli ha fretta per bruciare la concorrenza, il club francese ha bisogno di incassare per evitare sanzioni. Alleanza Napoli-Lille per Osimhen, fronte comune per bloccare i piani di D’Avila”.