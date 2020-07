Auriemma: "Immobile voleva il Napoli, sarebbe venuto a piedi"

Raffaele Auriemma rivela un retroscena su Ciro Immobile e il Napoli: “l’attaccante della Lazio piace molto a Gattuso”.

Raffaele Auriemma, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Ciro Immobile. il giornalista ai microfoni di Canale 21 ha svelato un retroscena sull‘attaccante della Lazio.

“Ciro Immobile sarebbe venuto a piedi a Napoli. Lo dico perché ne ho avuto una conferma diretta. Mi ha detto faccia a faccia che lui sarebbe venuto anche se ci fosse stato ancora Gonzalo Higuain. Ciò significa che l’attaccante ora alla Lazio considera la pizza campana molto importante. So che piace molto anche a Gattuso“.

Raffaele Auriemma, a Canale 21 ha poi aggiunto: “Io credo che non si debba sottovalutare un acquisto fatto dal Napoli. Mi riferisco ad Andrea Petagna. Ha già realizzato dodici goal in campionato, più degli attaccanti attuali del Napoli. Penso che meriti fiducia. Potrebbe fare bene in una squadra competitiva come quella allenata da mister Gennaro Gattuso“.