Classifica senza errori arbitrali 33° giornata serie A. Sono 17 i rigori negati al Napoli

la classifica senza errori arbitrali 33° giornata serie A. Sale a 17 il numero dei rigori negati al Napoli nel campionato 2019/20.

Ancora scandalo arbitri

Ha ragione Paolo Ziliani quando afferma che basterebbe cancellare i nefandi arbitraggi di Rocchi (Atalanta – Juventus, XIII giornata) e Giacomelli (Juventus – Atalanta, XXXII) per avere ben altra classifica. Impossibile dare torto a Ziliani dopo aver visto all’opera Rocchi e Giacomelli. Ma ci è rimasto solo Ziliani, anche se sui due rigori farlocchi di Giacomelli assegnati alla Juventus si è espresso duramente anche Mario Sconcerti, altra e flebile rara voce espressa nell’inquietante silenzio mediatico. Proprio in virtù di certe evidenze è sconcertante la repentina utilizzazione di Irrati e Giacomelli nella giornata successiva ai gravi fatti di Juventus – Atalanta.

Irrati era anche al VAR di Juventus – Torino diretta da Maresca alla XXX giornata e insieme al direttore campano si era perso l’imperdibile fallo di Cuadrado su Belotti in area juventina. Irrati era anche al VAR di Juventus – Napoli diretta da Orsato alla II giornata e si era perso 4 giocatori juventini in fuorigioco sul gol partita bianconero. Lo stesso Irrati era anche al VAR di Inter – Juventus diretta da Rocchi alla VII giornata e si era perso il rigore su Lautaro e il fallaccio da espulsione di Emre Can su Bastoni. Ma per chiudere definitivamente le brevi e sfortunate presenze di Irrati con la Juventus, si ricorda l’entusiasmante arbitraggio di Juventus – Bologna alla VIII giornata, con parata in scivolata di De Ligt e gol irregolare della vittoria bianconera.

Nel campionato dei 17 rigori 17 negati al Napoli è avvilente anche la subitanea presenza in campo di Rocchi (Torino – Genoa) e la Penna (al VAR di Lecce – Fiorentina) dopo gli inenarrabili erroracci visti in Napoli – Milan. Ma come per un rigore assegnato al Napoli (I giornata con la Fiorentina), Rizzoli ferma Massa (circa un mese) e Valeri (due giornate) e appena tre giorni dopo Napoli – Milan La Penna (VAR Lecce – Fiorentina) e Rocchi (Torino – Genoa) sono di nuovo all’opera.

Roma – Verona 2 – 1, Maresca.

Sbaglia ancora il supervalutato Maresca. Dopo l’incredibile rigore negato al Torino (contro la Juventus, XXX giornata) e le non poche polemiche di Lecce – Lazio (XXXI), è stata un’altra serata negativa per l’arbitro campano. Il rigore assegnato alla Roma è inesistente perché Empereur interviene sul pallone e non su Pellegrini.

Sassuolo – Juventus 3 – 3, Valeri.

Male Valeri ma peggio Chiffi al VAR. In una gara caratterizzata da 8 cartellini gialli manca l’ammonizione di Danilo (fallo su Kyriakopoulos), ma soprattutto l’espulsione di Ronaldo per il brutto fallo su Magnanelli. Valeri si limita ad estrarre il semplice cartellino giallo e Chiffi (ne aveva combinato di tutti i colori al VAR di Bologna – Juventus) non interviene. Si era al 61’ ed il Sassuolo conduceva per 3 a 2.

Lecce – Fiorentina 1 – 3, Guida.

Male anche Guida, male assistito da La Penna al VAR. Il 2 a 0 toscano che chiude praticamente la gara nasce dagli sviluppi di un calcio di punizione inesistente. Donati anticipa nettamente Duncan ma per Guida è fallo e ammonizione per il giocatore pugliese.

Spal – Inter 0 – 1, Giua.

Incredibile quanto combinato da Giua e Doveri a Ferrara. Come abbiano fatto Giua e Doveri (al VAR) a non vedere il fallo di Handanovic su Strefezza resta un mistero. La Spal è passata da un probabile 1 a 1 ad uno 0 a 4 delle classiche leggende metropolitane.

Classifica senza errori arbitrali 33° giornata serie A

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Juventus 77 Atalanta 74 +4 Inter 71 Inter 69 -2 Atalanta 70 Lazio 66 -3 Lazio 69 Napoli 67 +14 Roma 57 Juventus 60 -17 Milan 53 Roma 56 -1 Napoli 53 Milan 53 Sassuolo 47 Sassuolo 49 +2 Verona 44 Verona 46 +2 Bologna 43 Bologna 43 Cagliari 41 Cagliari 41 Parma 40 Fiorentina 40 +1 Fiorentina 39 Parma 40 Sampdoria 38 Sampdoria 35 -3 Udinese 36 Udinese 35 -1 Torino 37 Torino 33 -4 Genoa 30 Lecce 26 -3 Lecce 29 Genoa 25 -5 Brescia 21 Brescia 24 +3 Spal 19 Spal 21 +2

