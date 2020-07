Per Ziliani Juventus-Atalanta è stata decisa dall’arbitro rocchi. Il giornalista del fatto a supporto della sua tesi pubblica un video.

Paolo Ziliani lancia accuse su Juventus-Atalanta. I due rigori concessi ai bianconeri hanno fatto discutere appassionati e addetti ai lavori. Il giornalista del Fatto Quotidiano punta il dito contro Giacomelli. l’arbitro, difronte ai bianconeri sembra quasi perdere l’imparzialità.

Ziliani su Twitter ha pubblicato un posto su quanto accaduto tra la Juve e l’Atalanta. Gli uomini di Sarri si sono salvati grazie a due rigori concessi dall’arbitro Giacomelli che continuano a fare molto discutere. Ecco quanto si legge:

“I due match Atalanta-Juventus, due vittorie nette e meritate di Gasperini, sono stati decisi dagli indegni arbitraggi di Rocchi e Giacomelli che hanno trasformato i 6 punti a 0 pro Atalanta in un 4-1 pro Juve”.

Ziliani ha poi aggiunto: “Togliete 4 punti alla Juve e datene 5 all’Atalanta. Poi fate i conti”.

CON GIACOMELLI LA JUVE NON PERDE MAI

Le parole di Ziliani su Juventus Atalanta hanno suscitato qualche domanda, se Rocchi è il portafortuna dei bianconeri, Giacomelli non è da meno. l fischietto classe ’77 è alla 16esima designazione stagionale (14 in Serie A, 1 in Coppa Italia) e il suo ruolino di marcia con i bianconeri parla chiaro: JUVENTUS (12 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte)

Ziliani su Juventus Atalanta ha poi pubblicato un video accompagnato dal seguente messaggio:

“Stesso campionato, stessa partita, altro arbitro (Rocchi: ma quando c’è la Juve sono tutti uguali) che addirittura viene richiamato dal VAR. Niente rigore, poi altre nefandezze indicibili e i 3 punti dell‘Atalanta passano alla Juventus. Buon calcio italiano a tutti”.