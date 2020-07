Karnezis suona la carica: “Vietato rilassarsi. Gattuso? Tra i top manager”

Orestis Karnezis ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radi Goal, radio ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli.

Silenzioso e professionale, Orestis Karnezis nonostante giochi molto poco non ha mai dato alcun problema allo spogliatoio azzurro. Di essere un professionista serio lo dimostra anche quando parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “In questo momento non possiamo permetterci di rilassarci, non possiamo pensare alla sfida con il Barcellona. L’obiettivo è tentare di vincere ogni partita da qui a fine campionato“. Si dovrà cominciare da quella di domenica sera contro l’Udinese ex squadra proprio di Karnezis: “Porto nel cuore la squadra bianconera, ho passato dei momento bellissimi, ma ora gioco con il Napoli e mi interessa vincere qui“.

Anche Gattuso chiede una mentalità vincete alla squadra, come sottolinea il portiere del Napoli a Radio Goal: “E’ un tecnico molto preparato, diventerà un top in Europa ne sono certo. Lui ed il suo staff hanno grandi doti ed ha idee chiare. Si sofferma molto sulla tattica ed è attentissimo ad ogni dettaglio, è un perfezionista come tanti allenatore italiani“. Karnezis parla anche del rapporto con il connazionale Manolas: “E’ sicuramente uno dei migliori difensori che ci sono in Italia, lo ha fatto vedere a Roma come a Napoli“. Proprio Manolas siglò con la Roma un gol con il Barcellona: “Speriamo che si ripeta” dice Karnezis che parlando della sfida di Champions aggiunge: “Vogliamo fare l’impresa, non vediamo l’ora di giocare questa partita. Dobbiamo provare a sfruttare questo loro momento di debolezza“.

Altro punto toccato è quello del dualismo tra portieri, con Meret ed Ospina che si giocano praticamente sempre un posto da titolare. Karnezis conferma quello che già si era percepito, ovvero la grande unione tra i tre portieri del Napoli: “Ognuno cerca di aiutare l’altro. Lo fa anche Ospina che un grandissimo portiere e gioca bene anche con i piedi. Questo può aiutare molto la crescita di Meret che ha un enorme potenziale“.