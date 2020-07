Juventus-Lazio: decisiva per Sarri, Agnelli pronto ad esonerarlo

Maurizio Sarri sulla graticola e Juventus-Lazio può essere decisiva per il tecnico ex Napoli e Chelsea, si respira aria di esonero.

Sono tempi bui per Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Il pareggio con il Sassuolo ha messo in mostra tutte le difficoltà di una squadra che riesce ad esprimere poco della coralità di gioco che vuole il tecnico. Inoltre il rapporto tra Sarri e Cristiano Ronaldo è più difficile che mai ed è chiaro che in casa Juve il peso specifico del portoghese è nettamente superiore a quello dell’allenatore nato a Bagnoli.

Insomma Juventus-Lazio può essere già decisiva per Sarri che attualmente ha 6 punti di vantaggio sull’Inter. La squadra di Conte nelle ultime due partite ha riacceso le speranze scudetto recuperando ben 4 punti sui bianconeri. Anche l’Atalanta potrebbe dire la sua in questo finale di campionato, dato che ha 7 punti di ritardo dai bianconeri. La Lazio, di punti in meno ne ha 8 e vincendo con la Juventus si potrebbe portare a cinque punti dalla squadra di Sarri mettendo praticamente di nuovo tutto in gioco.

Sarri con la Lazio si gioca la sua permanenza sulla panchina della Juventus anche se dagli ambienti bianconeri fanno sapere che Andrea Agnelli sta già pensando all’esonero qualora non dovesse arrivare una vittoria. Le ipotesi per sostituire Sarri sono tante, per il momento si punterebbe su un traghettatore come Andrea Pirlo affiancato da Gianluigi Buffon.