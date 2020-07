CdS – Il Napoli piomba su Immobile, a caccia del bomber

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il Napoli si è rituffato su Ciro Immobile, il bomber della Lazio vecchio pallino degli azzurri.

La brusca frenata per Victor Osimhen, ha portato il Napoli a trovare in fretta un’alternativa che alternativa non è. Si parla infatti di Ciro Immobile per il Napoli, bomber alla soglia dei 30 anni di proprietà della Lazio. Gli azzurri da tempo stanno seguendo il calciatore nato a Torre Annunziata che vorrebbe vestire la maglia del Napoli, ma è blindato da un contratto fino al 2023 con la Lazio. La società di Aurelio De Laurentiis ha però un budget di almeno 60 milioni di euro (quelli che voleva spendere per Osimhen).

Inoltre le recenti contestazioni via social hanno creato una prima incrinatura nel rapporto tra Immobile e la Lazio. Il calciatore non è più convinto di voler restare a Roma e si sta guardando intorno. Napoli potrebbe essere la piazza giusta per Ciro Immobile che quest’anno vuole cercare di superare il record di gol di Gonzalo Higuain. Intanto sempre il Corriere dello Sport pone come altra alternativa quella di Luka Jovic, talento prelevato dal Real Madrid per 60 milioni di euro ma che in Spagna non ha sfondato. Ora il Napoli potrebbe acquistarlo ad una cifra inferiore rispetto a quella pagata da Florentino Perez.