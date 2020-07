Graziani celebra Gattuso: “Ha risollevato il Napoli. Osimhen? Ho dei dubbi”

Ciccio Graziani ex attaccante è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live per parlare del Napoli.

Nonostante le prime battute d’arresto, le cose sono migliorate con l’arrivo di Gattuso e ora mi sembra che sia assicurata la prossima Europa League. La stagione del Napoli può essere soddisfacente perché le cose sono migliorate.

Osimhen non lo conosco e quindi non posso esprimere un giudizio. Leggo cifre importanti ed evidentemente il Napoli vuole stupire tutti col grande acquisto, ma sinceramente Osimhen non l’ho mai visto accostato ai grandissimi club, ma se ci crede, fa bene il Napoli ad insistere.

Lozano mi piace molto, poi non so quali sono le sue problematiche, ma se ci fosse uno scambio Lozano-Under sari felicissimo di poterlo fare.

Milik ha deciso di non rimanere ecco perché il Napoli si è già accordato con Petagna e poi prenderà un altro attaccante. Mi sembra esagerato un interessamento della Juve, ma Milik ha comunque vari estimatori. Petagna non può giocare titolare a Napoli, ma può fare di certo l’alternativa.