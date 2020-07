Schwock su Milik: “E’ un professionista deve dare il massimo”

Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del caso Arkadiusz Milik, calciatore oramai in partenza da Napoli.

Le ultime prestazioni di Milik al Napoli sono state veramente deludenti, contro il Bologna il polacco si è visto poco o nulla tanto da meritarsi voti estremamente negativi in pagella. Sul caso Milik, in procinto di lasciare la squadra azzurra a fine stagione, è intervenuto Stefan Schwoch che ha detto:

Milik cambierà squadra, ma è un professionista e finché non vestirà un’altra casacca, dovrà dare il massimo per il Napoli. Le ultime prestazioni di Milik non sono positive, ma spero sia un problema fisico e non di mentalità perché in questo caso non ci farebbe una bella figura neppure nei confronti della squadra in cui andrà a giocare. Oggi lo fa col Napoli e domani potrebbe farlo anche con la nuova società. Osimhen è un giocatore molto interessante e promettente. Ha un’importante struttura fisica e andando via Milik, con Osimhen, Gattuso avrebbe un giocatore in attacco con caratteristiche diverse.