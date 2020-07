Caso Milik: così non va, col Bologna partita da ‘zero’ in pagella

Arkadiusz Milik è in una fase involutiva lo si è visto a Bologna, al centro di numerose trattative di mercato il calciatore non sta rendendo al meglio nel finale di campionato.

Zero tiri in porta, zero gol, zero assist, zero tiri fuori dallo specchio è quasi una partita da ‘zero’ in pagella per Arkadiusz Milik a Bologna. Non volendo essere così duri con l’attaccante polacco (perché una partita storta ci può stare per tutti ndr) bisogna però sottolineare l’assenza del giocatore nelle ultime partite. Attorniato da numerose trattative di calciomercato l’attaccante polacco sembra distante, quasi assente in alcune circostanze.

Lo si è visto anche contro il Bologna, quando è stato praticamente infruttuoso per quasi tutti i 69 minuti che Gennaro Gattuso gli ha concesso in campo. In un paio di occasioni ha cercato di far salire la squadra, ma non è mai riuscito ad avere lo spunto giusto o quella sacra cattiveria (leggi cazzimma) che gli attaccanti purosangue devono avere per abbattere la porta avversaria.

Milik a Bologna: troppe distrazioni dal mercato?

L’involuzione di Milik è evidente a tutti, il calciatore polacco non ha mai avuto un rendimento così basso, non solo in termini di gol ma di voglia sul campo. La prestazione col Bologna di Milik ha fatto il paio con l’entrata in campo con il Milan e con quella punizione calciata quasi ‘senza voglia’ che ha ‘offeso’ un sinistro pregiato come quello che in dotazione il calciatore polacco.

Insomma Milik sembra già con la testa via da Napoli. Le sirene della Juventus si fanno sempre più forti, ma anche l’Atletico Madrid e la Roma spingono per averlo. Quel che dispiace è vedere delle prestazioni del genere sul campo. Ci sta che si voglia cambiare aria, è legittimo ma i tifosi che lo hanno atteso e sostenuto durante i due brutti infortuni non meritano scene del genere e non lo merita nemmeno la SSCN che ne ha curato gli interessi anche quando è stato a lungo fermo ai box.