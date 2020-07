Milik, la Roma e non solo: Atletico Madrid possibilità concreta

Ultime notizie di calciomercato su Arkadiusz Milik con il Napoli non rinnova: si fa sotto la Roma ma ci sono Atletico Madrid e Juventus.

Il futuro di Arek Milik resta ancora un rebus tutto da decifrare. Il calciatore polacco piace a tantissime squadre eruopee (come l’Atletico Madrid) ma ora sembra chiuso in un limbo: da un alto c’è la volontà di non rinnovare un contratto in scadenza nel 2021, dall’altra è chiuso dalla volontà del Napoli di non cederlo per meno di 40/50 milioni di euro. Bisogna sottolineare che il Napoli ha già ammortizzato il suo acquisto e che quindi a bilancio farebbe sempre o quasi una plusvalenza, ma la posizione di De Laurentiis resta sempre la stessa: non vuole cedere il cartellino a meno della cifra indicata. In queste condizioni non è facile trovare un club che ad un anno dalla scadenza paghi così tanto per l’acquisto di Milik.

In ogni caso la Roma ci sta provando per Milik e mette sul piatto Under e Veretout. Anche in questo caso è complicato trovare la quadra dato che da Roma vorrebbero fare uno scambio alla pari Under-Milik. Il calciatore turco viene valutato circa 35 milioni di euro, ovvero meno di quanto il Napoli valuta Milik. Veretout sarebbe un’altra buona possibilità gradita alla società azzurra, ma bisogna trovare la quadra. Intanto la Juventus resta sempre la squadra ‘preferita’ da Milik, anche se l’Atletico Madrid resta un’opportunità concreta. Secondo quanto rivelato da Il Mattino il calciatore polacco in una call conference di circa un mese fa ha dato il suo assenso a giocare a Madrid, sponda Atletico dove gli assicurerebbero un contratto da 5 milioni di euro.