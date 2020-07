Pinnick su Osimhen a Napoli: “Vuole superare Maradona”

Parla il presidente della Federcalcio Nigeriano Amaju Pinnick a Radio Goal sull’acquisto di Victor Osimhen da parte del Napoli.

Ufficialmente la trattativa tra Lille e Napoli per il passaggio di Victor Osimhen in maglia azzurra non è chiusa ma il presidente Pinnick parla già come se il nigeriano fosse un giocatore partenopeo. “Sono sicuro che Osimhen per il Napoli sarà un ottimo rinforzo. Seguo la vicende del club dai tempi di Diego Armando Maradona e so che la città è molto orgogliosa e vive di calcio. Lo è anche Osimhen che porta con orgoglio nel mondo il calcio africano”. Secondo il presidente della Federcalcio nigeriana Pinnick “Osimhen ha fatto la scelta giusta per la sua carriera. Sono certo che tutto l’ambiente lo aiuterà, Napoli ha una grande tifoseria“.

Secondo Pinnick “Osimhen darò sempre il massimo per il Napoli e cercherà di superare i record di Maradona“. Il presidente della federcalcio nigeriana ha anche svelato alcune parole che il calciatore gli ha detto a telefono.