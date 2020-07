Napoli-Sassuolo: i convocati di Gattuso, assenza in difesa

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati di Napoli-Sassuolo. Il tecnico azzurro ha tenuto fuori Mari Rui dalla sfida del San Paolo.

Non ci sarà Mario Rui nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso. Il portoghese salta Napoli-Sassuolo perché “tenuto a riposo in vista dei molteplici impegni” fa sapere la società attraverso il sito ufficiale. Viene convocato ancora una volta Malcuit che sta cercando di recuperare dal brutto infortunio. Tra i convocati c’è anche Ghoulam che magari potrà avere qualche chance a partita in corso, anche se oramai è un vero e proprio caso. Il Napoli affronterà il Sassuolo sabato 25 luglio alle ore 21.45 presso lo stadio San Paolo di Napoli.

Ecco la lista dei convocati del Napoli che sfida il Sassuolo:

Ospina. Meret, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.