Fedele su Osimhen: “Pagato veramente troppo. Vedi Leao e Paquetà”

Enrico Fedele dirigente sportivo parla a Radio Marte di Victor Osimhen, secondo l’opinionista il nigeriano è stato pagato troppo dalla SSCN.

Enrico Fedele non è convinto dell’operazione Victor Osimhen al Napoli e lo dice chiaramente ai microfoni di Radio Marte: “E’ stato pagato una cifra enorme, è solo una promessa. Sono molto scettico”. Per dare il senso di quello che dice Fedele aggiunge: “Quella del Napoli è un’operazione finanziaria ma non tecnica. Basti pensare che Icardi è costato cinquanta milioni più bonus. Guardate Leao e Paquetà non mi sembra che abbiano fatto benissimo in Italia“. Intanto arrivano sempre più conferme dell’arrivo di Osimhen al Napoli con le parole del presidente della federazioni calcio della Nigeria, Pinnick a cui si aggiungono quelle del giornalista Oma Akatugba.

Oltre ad Osimhen al Napoli con Fedele si parla anche di cessioni per la SSCN: “De Laurentiis sta per incassare circa centocinquanta milioni di euro. Lo farà con le cessioni di Allan, Koulibaly e Milik“. Secondo Fedele è proprio qui che entra in gioco l’operazione finanziaria perché “quando incassi tanto poi devi spendere, altrimenti il fisco ti distrugge. Qualificazione Champions? Se il Napoli vuole competere per i primi quattro posti deve comprare almeno altri due centrocampisti come Fofana e Kessié“. Proprio a centrocampo si parla di un acquisto in arrivo, ovvero Jordan Veretout dalla Roma.