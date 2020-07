Akatugba su Osimhen al Napoli: “Fumata bianca in arrivo”

Oma Akatugba parla di Osimhen al Napoli. Sono ore caldissime per la conclusione dell’affare. L’ufficialità può arrivare oggi.

Novità sull’arrivo di Victor Osimhen al Napoli. Dopo le parole del presidente Pinnick arrivano quelle del giornalista e amico del calciatore, Oma Akatugba che a Radio Goal dice: “Mi ha sempre detto che voleva Napoli, fin dal primo contatto con il club partenopeo. Ha tanta voglia di vestire la maglia azzurra e di riportare il club in Champions League, sapendo che la Serie A è un campionato molto complicato, non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura”.

Per ora manca ancora l’ufficialità, che potrebbe arrivare da un momento all’altro come sottolinea Akatugba: “Oggi potrebbe essere già il giorno buono per l’ufficialità di Osimhen al Napoli. La fumata bianca non è arrivata nella giornata di ieri perché i colloqui sono terminati a tardissima serata. Ci sono ancora delle cose da mettere a posto, ma credo che oggi possa essere il giorno buono per mettere tutto nero su bianco e quindi dare l’annuncio“.