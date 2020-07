Osimhen: “Renderò Napoli orgogliosa, sono felice”

Ultime notizie su Victor Osimhen che sta per firmare il nuovo contratto con con il Napoli. A rivelare i particolari è il presidente Amaju Melvin Pinnick.

Amaju Melvin Pinnick parla di Victor Osimhen al Napoli e a Radio Kiss Kiss Napoli e dice: “Ho appena sentito Osimhen. Mi ha detto: Presidente sono felice, renderò Napoli orgogliosa“. Queste le parole riportate dall’emittente ufficiale della SSCN attraverso il proprio account twitter.

Insomma arriva una ulteriore conferma per il buon esito di una trattativa durata settimane. Manca la firma, ma l’accordo è stato praticamente trovato. Aurelio De Laurentiis ha concluso già da tempo quello con il Lille sulla base di 60 milioni di euro, mentre al calciatore verrà fatto firmare un contratto di circa 4 milioni di euro per 5 anni, comprensivi di bonus. Gli ultimi giorni sono stati decisivi per sbloccare la trattativa che è stata seguita sempre da Cristiano Giuntoli, molto impegnato a scardinare le ultime difese del nuovo agente del calciatore.

Proprio il cambio di procuratore ha rallentato molto la chiusura di un affare che sembrava praticamente concluso già un paio di settimane fa. Le parole di Pinnick che parla di Osimhen al Napoli vanno a scaldare il cuore dei tifosi azzurri che non vedono l’ora di poter abbracciare il nuovo acquisto. Accostato a Drogba ed Eto’o ci sono grandissime aspettative per questo attaccante nigeriano che nella sua breve carriera detiene già un record. Il Napoli ha creduto molto in Osimhen tanto da impegnare una cifra enorme per portarlo in maglia azzurra, ma anche gli addetti ai lavori hanno appoggiato la scelta del club azzurro. Osimhen era cercato da molte big europee, ma alla fine la volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra è stata decisiva. Intanto nei prossimi giorni si intensificherà anche la trattativa per Veretout, altro affare vicinissimo alla chiusura.