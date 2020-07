Veretout al Napoli: accordo ad un passo, accelerata improvvisa

Ultime notizie di mercato per il Napoli che ha accelerato per Jordan Veretout della Roma. La distanza tra i due club è minima, si può chiudere.

VERETOUT AL NAPOLI CALCIOMERCATO. Il club azzurro è impegnatissimo in questa fase di mercato con l’affare Osimhen che è praticamente chiuso e blindato, si attende solo l’annuncio ufficiale. Ma le manovre di Aurelio de Laurentiis e Cristiano Giuntoli non si fermano all’attacco, con un anno di ritardo potrebbe arrivare in maglia azzurra Jordan Veretout. Il centrocampista francese era già promesso al Napoli la scorsa stagione, poi andò alla Roma ma ora le strade si potrebbero incrociare nuovamente. Secondo quanto riferisce Il Mattino ci sono delle clamorose novità su questa trattativa che porterebbe in maglia azzurra un calciatore che sta facendo la differenza in maglia giallorossa. Veretout andrebbe a sostituire Allan che oramai è promesso all’Everton di Carlo Ancelotti.

In queste ore c’è stata una incredibile accelerata per Veretout al Napoli, un affare che si può chiudere velocemente, dato che le parti sono molto vicine. La differenza tra domanda e offerta in questo momento è veramente minima. Ecco cosa scrive Il Mattino sulla vicenda: