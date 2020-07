Il Mattino – Allan lascia il NapolI: accordo vicinissimo con Ancelotti

Calciomercato in uscita per il Napoli con Allan Marques vicinissimo a dire addio al club azzurro, c’è l’Everton di Ancelotti pronti ad acquistarlo.

Il Napoli cede Allan Marques all’Everton è quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino. Al momento l’offerta al Napoli è di 38 milioni di euro, il club partenopeo chiede qualche milione in più ma alla fine l’intesa sarà trovata. Il calciatore vuole lasciare la Campania, lo avrebbe voluto già qualche anno fa quando ci fu l’offerta del Psg. E’ da quel momento in poi che il brasiliano non è stato più il calciatore che i tifosi del Napoli avevano imparato a conoscere ed apprezzare. In questa stagione Allan si è visto poco o nulla e la sua indolenza si è avvertita ancora di più quando è arrivato Gattuso, che addirittura lo ha cacciato via da un allenamento, ricucendo poi il rapporto con il brasiliano.

Oramai è arrivato il momento che Allan lasci Napoli. Il brasiliano all’Everton di Ancelotti avrà uno stipendio di 4,7 milioni di euro a stagione, ovvero molti di più di quelli che guadagna a Napoli ma meno dei 6,5 che offriva il Psg. La tentazione Parigi è comunque una fase oramai passata. Allan dirà addio al Napoli ed è un peccato per come sta andando via, dato che nel corso degli anni la sua grinta e la sua tecnica avevano esaltato il popolo azzurro. In questo momento, invece, è quasi svogliato in campo e lo si è visto anche nel match contro il Parma quando il suo contributo non è stato eccezionale. I tifosi, invece, ricordano quel giocatore che riusciva a fermare Mbappé e Neymar e rincorreva qualsiasi avversario per togliergli il pallone e rilanciare l’azione. Le motivazioni nel calcio sono tutto e quindi è giusto che anche Allan vada a giocare altrove, per il suo bene e quello del club.