Guardiola aspetta Koulibaly. Napoli e Manchester City sono pronte all’affare milionario, il tecnico dei citiziens non vuole scherzi.

KOULIBALY GUARDIOLA CALCIOMERCATO. I Citizens per rafforzare la squadra hanno stanziato un budget di 330 milioni di euro. La dirigenza è pronta a regalare a Guardiola degli elementi importanti in vista della prossima stagione. Il manager spagnolo ha messo in cima alla lista Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale del Napoli piace a molti top club Europei, ma il Manchester City sembra fare sul serio. Secondo quanto riporta SKY sport 24, Pep Guardiola, per avere Koulibaly ha messo sul piatto almeno 65-70 milioni. Che per De Laurentiis non bastano: ne chiede almeno 80-85.

Koulibaly non è uscita, sta bene a Napoli, lui come la sua famiglia. Il centrale senegalese non ha palesato alla dirigenza partenopea intenzione di spostarsi tanto per cambiare aria. Questo fattore pone il Napoli in una situazione di forza al tavolo delle trattative.

Questa volta, però, Guardiola non vuole “scherzi”: nell’estate del 2018, infatti, Jorginho, che era ormai del City, fu ceduto al Chelsea che aveva preso Maurizio Sarri in panchina.

Sky ha poi aggiunto: Il Napoli vuole Boga dal Sassuolo, il fratello-agente ha già chiesto al da Carnevali di valutare seriamente la proposta del Napoli ed eventualmente di cedere. Questo perché l’offerta di De Laurentiis è ritenuta importante sia dal punto di vista economico e sia perché gli permetterà di giocare in una coppa europea. Il club partenopeo per ora offre 25 milioni di euro più 5 di bonus al Sassuolo che però per il classe ’97 chiedono almeno 40 milioni.

Sul fronte uscite, c’è da risolvere la questione Arkadiusz Milik. L’attaccante partirà sicuramente visto che ha detto no all’offerta del Napoli di rinnovare il contratto. Per lui resta viva l’ipotesi Juventus, ma il club partenopeo insiste: vuole 40 milioni.