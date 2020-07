Osimhen al Napoli: annuncio nel fine settimana, i dettagli e le cifre

Cifre, dettagli e annuncio per Victor Osimhen al Napoli. L’operazione è andata a finalmente a buon fine per la SSCN che ora attende la firma del giocatore.

Ci sarà nel week end la firma di Victor Osimhen con il Napoli, a scriverlo è Tuttosport. La trattativa è definitivamente sbloccata dopo settimane di tira e molla con il nuovo agente:

A Lille si è tenuto l’incontro tra il presidente del club francese, Gerard Lopez, ed il nuovo agente di Osimhen, William D’Avila. Questioni burocratiche ed economiche, probabilmente pendenze da sistemare ed il quantum sulla commissione che anche il Lille dovrà riconoscere al procuratore del bomber. Il classico nero su bianco è previsto in questo week end, probabilmente nella sede della Filmauro a Roma, dove ad attendere l’agente D’Avila (probabilmente anche il suo assistito Osimhen) ci saranno il presidente De Laurentiis, l’amministratore delegato Chiavelli ed il ds Giuntoli. Per riaprire la trattativa che aveva avuto una brusca frenata dopo il cambio di agenti, il Napoli ha dovuto adeguare l’iniziale proposta sull’ingaggio del calciatore nato il 29 dicembre 1998. Anzi, l’ha dovuta raddoppiare rispetto all’accordo preso con gli uomini della Star Factory: invece dei 2,5 milioni annui più bonus, 5 milioni netti a stagione.

Con Osimhen il Napoli sistema una buona parte del reparto offensivo, dato che al momento in rosa c’è anche Andrea Petagna come attaccante centrale oltre a Dries Mertens. In uscita Arek Milik che cerca una sistemazione. Molto probabilmente gli sforzi di Giuntoli si concentreranno proprio nel vendere il polacco che ha un contratto in scadenza nel 2021. Attenti alla trattativa Boga che si è clamorosamente riaperta e potrebbe entrare nel vivo tra qualche giorno. Il Napoli vuole l’ivoriano e farà almeno un altro tentativo prima di abbandonare l’idea e buttarsi su Cengiz Under della Roma. Il Napoli nelle ultime ore sta pensando anche a Veretout.