Sky – Offerta del Napoli per Boga: ecco i dettagli. Si chiude per Osimhen

Secondo la redazione di Sky il Napoli ha avanzato un’offerta da 25 milioni di euro per Jeremie Boga. In chiusura l’affare Victor Osimhen.

Il Napoli fa sul serio per Jeremie Boga, secondo Sky gli azzurri stanno lanciando l’assalto al calciatore ivoriano che viene considerato incedibile dal Sassuolo. Carnevali a più ripresa ha blindato l’attaccante su cui Cristiano Giuntoli da tempo ha posato gli occhi, tanto da definirlo una priorità per il progetto azzurro.

La valutazione del Sassuolo per il calciatore è molto alta: 40 milioni di euro e il club di Aurelio De Laurentiis vuole arrivare a quella cifra offrendo 25 milioni di euro più il cartellino di Amin Younes. Un’offerta non da poco quella presentata dalla SSCN e riportata dall’emittente satellitare. Potrebbe essere proprio Younes il grimaldello per scardinare le resistenze del Sassuolo che riceverebbe una buona cifra cash, più un calciatore funzionale al gioco di De Zerbi.

Offerta del Napoli per Boga non è la sola notizia di Sky, che parla anche dell’affare Victor Osimhen. Il calciatore è veramente ad un passo dal club azzurro che attende solo che siano firmati gli ultimi documenti per poter dare l’annuncio. La fumata bianca arriverà nei prossimi giorni, ma ci sono tutte le condizioni per portare in porto l’affare. A questo punto solo una più che clamoroso capovolgimento di fronte potrebbe interrompere la trattativa. Gli azzurri hanno da tempo l’accordo con la società francese che detiene il cartellino di Osimhen e Giuntoli ha chiarito anche gli ultimi aspetti contrattuali con il nuovo procuratore William D’Avila. Osimhen al Napoli guadagnerà 3,5 milioni di euro per 5 stagioni, a cui si aggiungono 500 mila euro di bonus per ogni anno, facilmente raggiungibili. Con l’acquisto di Osimhen, il Napoli mette in campo un’operazione da circa 100 milioni di euro complessivi.